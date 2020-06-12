Tarım ve Orman Bakanlığı, 69 firmayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 69 firmayı ifşa etti

Bakanlık, bu firmalara ait 136 üründe sahtecilik belirlerken, yapılan denetimlerin önemli olduğu vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürüne sahip firmaları ifşa etti.

Bakanlığın internet sitesinde sahte olduğu kesinleşen ürünlerin listesi paylaşıldı.

136 ÜRÜN SAHTE ÇIKTI

Yapılan testler sonunda sahte olduğu kesinleşen 69 firmadan 136 ürünün olduğu duyuruldu.





AMAÇ, GÜVENİLİR GIDAYA TEŞVİK ETMEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, ‘Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’ gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile; tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesi, tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve firmaların ‘güvenilir gıda üretimi’nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

2012'DEN BU YANA 1551 FİRMA İFŞA EDİLDİ

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1551 firmaya ait 3492 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir. Gıda konusunda kamu otoritesi olan bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.”