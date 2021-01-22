Tarım ve Orman Bakanlığı, 'İBB'nin mobil büfelerinin yasaklandığı' haberini yalanladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, "İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Tarım ve Orman Bakanlığı Mobil araçlarda ve İBB’nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı’ iddiaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

"PAYLAŞIMLAR KAMUOYUNU YANLIŞ BİLGİLENDİRMEKTE"

Açıklamada yapılan haberler ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. İddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirildiği ve Bakanlığı karalama maksadı taşıdığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Nitekim, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 04.01.2012 tarihinde yayımlanan ‘Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ ile tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasına yönelik özellikler belirlenmiştir.

"İBB'NİN MOBİL BÜFELER İLE EKMEK SATIŞINI YASAKLAYAN BİR BİLDİRİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

21.01.2021 tarihli, söz konusu Talimat ‘Konu: Konutta Ekmek Üretimi Talimat’ başlığı altında yayımlanmış bir bildirimdir. Sonuç olarak; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir.”

YALAN HABER YAPTILAR

Bahsi geçen yalan haberi, birçok haber sitesi paylaşmış ve "Tarım ve Orman Bakanlığı Mobil araçlarda ve İBB’nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı" şeklinde haberi yayınlamışlardı.