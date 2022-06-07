Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban kesimi usullerini açıkladı

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban kesimi ve hareketlerinde uygulanması gereken usulleri tespit eden Bakanlık, gerekli maddeleri açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi kurban kesimi ve hareketlerinde uyulması gereken usulü aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde önemli bir artış olacağından, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarına karşı yürütülmekte olan mücadelede istenen sonucun alınabilmesi, kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesi, özellikle şap hastalığının yurt içi hayvan hareketlerine bağlı olarak yayılmasının önlenmesi kapsamında uyulması gereken kurallar belirlendi.

Usule uymayanlara işlem yapılacak

Mükellefiyetleri yerine getirmeyenler ile yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri kapsamında işlem yapılacak.

İşte alınması gereken tedbirler;

K​urbanlık hayvan satış yerleri ve iller arası hayvan sevkleri ile muhtemel bir hastalığın bulaşması ve yayılmasının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar şöyle sıralandı:

Pasaport ve nakil belgesi bulunmayan hayvanların satılıp kesilmesine izin verilmeyecek

Menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecek.

Hayvan taşıyan araçlar dezenfekte edilecek

Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçlar, nakil öncesi ve sonrasında temizlenerek dezenfekte edilecek.

Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmeleri, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtalarıyla sevkleri yapılamayacak.

Sağlık kontrolünden geçen hayvanlar nakil edilebilecek

Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri gerçekleştirilecek, sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecek.

Veteriner sağlık raporu olmadan iller arası hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine, bu hayvanların kesiminin yapıldığı kesimhane sahiplerine idari para cezası uygulanacak.

Hastalıklı hayvanlar Bakanlığa veya ilçe müdürlüklerine bildirilecek

Kurbanlık hayvan satış yerlerinde bulaşıcı, salgın hastalık veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde, hayvan sahipleri, muhtarlar, köy bekçileri, polis, jandarma gibi görevliler ve serbest veteriner hekimler bu durumu mahallin mülki idare amiri veya Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine bildirecek.

Hayvanlar özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde satılacak

Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarı ve canlı hayvan borsasının yanı sıra Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılacak. Bu tür önceden belirlenen yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecek.

Cadde, sokak gibi kamu alanlarında kesim yasak

Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarını, şehir ve kasabalarda Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay/onay belgesi almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonunun önceden belirlediği kesim yerlerinde kesilecek. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimine izin verilmeyecek.

Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine ya da hastalıklara sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınacak.

Kesilen hayvanarın veri tabanından düşümleri yapılacak

Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilecek, kesilen hayvanların veri tabanından düşümleri yapılacak, sığır cinsi hayvanların pasaportları en yakın il/ilçe tarım ve orman müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecek.

Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlıkların kulak küpeleri ve pasaportları, vatandaşlar tarafından köy muhtarına veya il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilecek.

Gebe ve damızlık hayvanların kesimi yasak