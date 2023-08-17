Tarım ve Orman Bakanlığı: Yangınlarla mücadelede gönüllü sayımız 118 bin oldu Türkiye’nin ciğeri yakan orman yangınlarında gönüllüler mücadeleyi bırakmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, 8 bin 144’ü kadın gönüllü olmak üzere toplam 118 bin gönüllü yangınlarla mücadele ediyor..

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com 2023 yılının ilk yarısında Türkiye felaketleri, korkuları, acıları, mutlulukları yaşadı. Şubat ayında yazdan kalma günlerin keyfini sürenler, haziranda sellerle mücadele etti. Temmuz ayında ise başta büyükşehirler olmak üzere birçok kent bunaltıcı ve sıcak havanın etkisi altına girdi. Rekorların kırıldığı yaz aylarında sıcaklıklar, ormanları alev alev yaktı. Özellikle turizm cennetlerinden art arda kötü haberler geliyor. Yaşanan her yangın, ciğerimizi yakıyor.. Yangınlara gönüllü desteği Antalya, İzmir, Kütahya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, Muğla gibi yerlerde çıkan yangınlar yapılan müdahalelerle kontrol altına alınıyor.. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kurtarıcılar, alevleri saran bölgelerde çalışmalar yürütüyor. O ekiplere, gönüllüler de destek veriyor. 118 bin gönüllü yangınlarla mücadele ediyor Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, yangınlarla mücadele eden gönüllü sayısı 118 bine ulaştı. Bunun 8 bin 144’ü kadın gönüllü oluşturuyor.