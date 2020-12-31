Tarım ve Orman Bakanlığı yumurta zamları için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı yumurta zamları için harekete geçti

Yumurta fiyatlardaki artış incelemeye alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı, yumurta üreticilerini toplantıya çağırdı.

Yumurta fiyatlarında son aylarda yaşanılan artış, adeta rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye’nin önde gelen ucuzluk marketlerinde bile 30 adet L boy (63-72 gram) yumurtanın kolisi (30 adet) 30 liradan satılıyor, Aynı marketlerde dana kıymanın kilosu ise sadece 34 liradan satılıyor.



Doğal yumurta olarak adlandırılan gezen tavuğun yumurtası tanesi 1,5 liradan satışa sunulurken, normal yumurtanın tanesi 1 liradan satılıyor.

YUMURTA ÜRETİCİLERİ NE DİYOR

Tanesi 1 lirayı bulan yumurtanın fiyat artışında yapılan eleştirilerin haksız olduğunu söyleyen Türkiye Yumurta Üreticileri Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, fiyatların normal karşılanması gerektiğini belirterek yumurta üreticilerinin 17 ay zarar yaptığını ve yem fiyatlarının arttığının göz önünde bulundurulmasını istedi.

Ancak Afyon, “Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı. Bizim fiyatlarımız yem fiyatlarındaki artıştan kaynaklanırken, onlar doğadaki otu çöpü yedirdiklerini söylüyorlar. Ota çöpe zam mı geldi?” diyerek doğal yumurtanın fiyat artışını da eleştirdi.

BAKANLIK TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Yumurta zamları sonrası yaşanan tartışma için Ticaret Bakanlığı’nın yumurta fiyatlarındaki artışı incelemeye almasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı da yumurta üreticilerini toplantıya çağırdı.

Toplantının yapılacağını, Türkiye Yumurta Üreticileri Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon duyurdu.