Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'mazot ve gübre desteği kalktı' iddialarına cevap Tarım ve Orman Bakanlığı medyada yer alan mazot ve gübre desteği kaldırıldı iddialarına ilişkin yanıt verdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteğinin kaldırılmadığı ifade edildi.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçileri destelemeye devam ediyor.

Tüm bu çalışmalar sürerken ise bazı medya organlarında dezenformasyona yönelik içerikler paylaşılıyor.

Son iddia ise çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığı yönünde oldu.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanlığı haber sitelerinde yer alan mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığına ilişkin haberler hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, ‘2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ Resmi Gazete’de yayınlandığı hatırlattı.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

Bakanlık, çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade ederek, “Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır” ifadeleri yer aldı.

Gübre maliyetinin yüzde 25'ini ve mazot maliyetinin de yüzde 50'sinin karşılanacağı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerimiz kullandığı mazotun yüzde 50’sini, gübrenin de yüzde 25’ini planlı üretim desteği olarak alacaktır. Böylelikle mazot maliyetinin yüzde 100’ü, gübre maliyetinin ise yüzde 50’si desteklenmiş olacaktır” denildi.

"MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİNİN YÜZDE 100’Ü DESTEKLENECEKTİR"

Su kısıtının olduğu 11 il 52 ilçede ise planlama kapsamında az su tüketen ürünleri üreten çiftçilere gübre maliyetinin yüzde 50’lik kısmının da ‘yer altı su kısıtı desteği’ olarak verileceği belirtilen açıklamada, “Planlama kapsamında az su tüketen mercimek, nohut, baklagil, yem bitkileri, buğday, arpa ve yağlık ayçiçeği üreten çiftçilerimize ise gübre maliyetinin kalan yüzde 50’lik kısmı da ‘yer altı su kısıtı desteği’ olarak verilecektir. Böylece bu bölgelerde üretim planlamasına uygun ekim yapanların mazot ve gübre desteğinin yüzde 100’ü desteklenecektir. Tüm bunların yanında çiftçilerimizin uzun süredir talep ettiği gibi bu destekler ayni olarak değil nakdi olarak ödenecektir” cümleleri kullanıldı.

"FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ VERİLEBİLECEK"

Bazı basın yayın organlarında prim desteğinin kalktığı iddiası ortaya atıldığı bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ancak söz konusu kararın 2’inci maddesi, 11’inci fıkrasında ‘Fark Ödemesi Desteği: Öncelikle arz açığı veya planlama kapsamındaki ürünler olmak üzere ilgili üretim yılındaki üretim maliyetleri ile iç ve dış fiyatlar dikkate alınarak çiftçilerin, tarım politikaları amaç ve ilkelerine uyumunu kolaylaştırmak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve gelir kayıplarını telafi edebilmek amacıyla fark ödemesi desteği verilir. Her yıl, fark ödemesi kapsamına alınacak ürünler ve ödeme miktarı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca teklif edilir’ ibaresi yer almaktadır. Yukarıda bahsedilen desteklere ilave olarak üreticilerimiz aleyhine gelişen bir durum olması halinde ihtiyaç olan üründe üretim dönemi sonunda Tarım Kanunu kapsamında belirtilen hususlar dikkate alarak fark ödemesi desteği verilebilecektir.

DMM'DE AÇIKLIK GETİRDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'de konu ile ilgili açıklama yaptı.

DMM, "Cumhurbaşkanı Kararı ile çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldı" ifadelerinin doğru olmadığını belirtti.

Mazot ve gübre desteğinin 'temel destek' olarak tanımlandığını aktaran DMM, "Ayrıca çiftçilerimizin talebi doğrultusunda bu destekler ayni değil, nakdi olarak ödenecektir" ifadelerini kullandı.