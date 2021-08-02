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    Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

    Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

    Sosyal mecrada orman yangınlarına yetersiz müdahalede bulunulduğu, THK uçaklarının kullanılmadığı gibi birçok iddialara yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan cevap geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 10:31
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    Türkiye genelinde son 1 haftadır başlayan ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

    Ege ve Akdeniz’in gözbebeği tatil beldelerini adeta cehenneme çeviren yangınlarda, can ve mal kayıplarının yanı sıra binlerce hektarlık alan küle döndü.

    Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde tüm ekipler seferber olurken, özellikle sosyal medyada yangınlara müdahale konusunda Türkiye’nin yetersiz olduğu öne sürüldü.

    BAKANLIK'TAN KILIÇDAROĞLU’NA MADDE MADDE CEVAP

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tıpkı sosyal medyadaki bazı kişilerin bu görüşlerini savunarak, farklı farklı iddialarda bulundu.

    Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan cevap geldi.

    11 soru ve cevap şeklindeki o iddialara karşılık şu ifadeler kullanıldı:

    Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan orman yangınlarıyla ilgili açıklama #1

    Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan orman yangınlarıyla ilgili açıklama #2

    Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan orman yangınlarıyla ilgili açıklama #3

    Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan orman yangınlarıyla ilgili açıklama #4

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