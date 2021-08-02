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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Sosyal mecrada orman yangınlarına yetersiz müdahalede bulunulduğu, THK uçaklarının kullanılmadığı gibi birçok iddialara yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan cevap geldi.