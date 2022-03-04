Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti. Yerine Vahit Kirişci atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararına göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA VAHİT KİRİŞÇİ ATANDI

Resmî Gazete: “Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli’den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atanmıştır.”

