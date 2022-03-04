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Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti. Yerine Vahit Kirişci atandı.
- Haber Merkezi
- 04.03.2022 - 00:41
- Güncelleme : 04.03.2022 - 01:11
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararına göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA VAHİT KİRİŞÇİ ATANDI
Resmî Gazete: “Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli’den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atanmıştır.”