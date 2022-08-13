Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Türkiye'de son dönemde tarımda destek ödemeleri çiftçinin en büyük dayanaklarından biri oldu.

Bu kapsamda hükümet bu desteği bu yıl da üreticiye sunuyor.

37 milyon liralık tarımsal destek hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Bakan Vahit Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "37 milyon 239 bin 568 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.