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    Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarılıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.
    • 13.08.2022 - 13:16
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    Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarılıyor

    Türkiye'de son dönemde tarımda destek ödemeleri çiftçinin en büyük dayanaklarından biri oldu.

    Bu kapsamda hükümet bu desteği bu yıl da üreticiye sunuyor.

    37 milyon liralık tarımsal destek hesaplara geçiyor

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

    Bakan Vahit Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "37 milyon 239 bin 568 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

    Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarılıyor #1

    Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarılıyor #2


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