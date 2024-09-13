Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretimin artması ve verimli olması için destekler yapmaya devam ediyor.

Çiftçilerinin beklediği müjdeli haber ise geldi.

BAKAN YUMAKLI'DAN PAYLAŞIM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

1 MİLYAR 389 MİLYON 795 BİN LİRA ÖDENEK

Toplam 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirtti.

Bakan Yumaklı, şu bilgileri verdi:

Bu kapsamda, sertifikalı tohum kullanım desteği için 1 milyar 283 milyon 56 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 86 milyon 959 bin lira, dane zeytin desteği için 14 milyon 867 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 4 milyon 912 bin lira ödeme gerçekleştiriliyor.