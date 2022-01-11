Tarkan'dan Enes Kara paylaşımı

Hayatına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin açıklama yapan Tarkan, anne ve babaların asli görevinin çocukları korumak olduğunu söyledi.

Fırat Üniversite'sinde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Enes Kara, yaşamına son verdi.

Hayatına son vermeden önce ailesinin seçimlerini ciddiye almadığını ve yaşamından memnun olmadığını belirten bir açıklama yapan Enes Kara'nın ölümü, birçok kişiyi derinden etkiledi.

Şarkıcı Tarkan da Enes Kara'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Tarkan, Enes Kara'nın ölümüden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"BAĞNAZ ZİHNİYETLERİN SÖMÜRÜLERİNE HİZMET ETTİRMEK DEĞİL"

Ailelere seslenen Tarkan, çocukların özgür ruhlar olduğunu ve seçimlerinin ciddiye alınması gerektiğini dile getirerek, "Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımız korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir." ifadelerini kullandı.

"KORKU İÇİNDE YAŞAYAN BİNLERCE GENÇ VAR"

Tarkan'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Enes Kara’nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Ne yazık ki Enes Kara’nın durumunda olup korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde.

"ÇOCUKLARINIZ NE SİZİN MALINIZDIR NE DE SİZE AİTTİR"

Ey analar, babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğimiz onların mutluluğu olmalıdır. Yaşadıkları hayat onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir.

"ASLİ GÖREVİMİZ, ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK"

Onlar, biz anne babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocuklarınızın ışığını söndürmek yerine bırakın o ışıkla aydınlatsınlar yüreklerimizi. Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımız korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir."

"BİRKAÇ AY KALIR, ALIŞIR DEDİM"

Enes Kara'nın babası Fırat Kara ise verdiği bir röportajda oğlunun ölümüyle ilgili, "Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Ben 25 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Bir zararını görmedim. Ben bu cemaatin 25 yıldır içindeyim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay’a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık." ifadelerini kullanmıştı.

