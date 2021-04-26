Tarkan'dan 'taş ocağı' tepkisi: İçim yanıyor

Rize'nin İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağına ünlü sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı yapımı köy halkının tepkisine neden olmuştu.

Taş ocağının yapımının engellenmesi için nöbete başlayan köylüler, alana alınmazken, jandarma barikat kurmuştu.

TARKAN'DAN HEMŞERİLERİNE 'YANINIZDAYIM' MESAJI

Söz konusu taş ocağına karşı çıkan köylülere ünlü sanatçı Tarkan'dan destek geldi.

Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İkizdereli hemşerilerine 'Yanınızdayım' mesajını gönderdi.

"HAKLI İSYANINIZI DERİNDEN HİSSEDİYORUM"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tarkan şu ifadeleri kullandı:

"Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de. Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım."