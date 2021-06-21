Tartışma konusu oldu: Şenol Güneş'in maaşı ne kadar?

Bunun üzerine 2019 yılından bu yana Milli Takım Teknik Direktörü olan Şenol Güneş, eleştirilerin hedefi oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Şenol Güneş hakkında istifa çağrıları yaparken, Şenol Güneş'in maaşı da merak konusu oldu.

Türkiye, İtalya'ya karşı 3-0, ardından Galler'e karşı 2-0 yenilmenin hayal kırıklığını yaşarken A Milli Futbol Takımı, dün akşam İsviçre'yle oynanan maçta da beklentilerin altında bir performans sergiledi.

Peki Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maaşı ne kadar? İşte detaylar...

ŞENOL GÜNEŞ'İN MAAŞI NE KADAR?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yıllık 3.2 milyon Euro (33 milyon TL) alan Güneş, turnuvanın favori üç takımının teknik direktörlerinin ardından en yüksek maaşı alan dördüncü futbol insanı oldu.

Rakamlara göre Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw 4.4 milyon Euro, Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Diddier Deschamps 4.2 milyon Euro, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique 3.4 milyon Euro alıyor.