Tartışma programlarının değişmez ismi Erşan Şen, izleyiciyi bıktırdı

Türkiye gündemine dair her konuda hukukçu Ersan Şen'in tartışma programlarında boy göstermesi, ekranları başındaki izleyicileri canından bezdirdi.

Türkiye gündeminin tartışıldığı televizyon programlarında her gün aynı yüzleri görüyoruz.

Siyasetten sağlığa, spordan doğal afetlere kadar ülkeyi etkileyen her konuda alanında uzman kişiler yerine sürekli aynı yüzlere yer verilmesi dikkat çekiyor.

EKRANLARDA HER KONUDA AYNI YÜZLER

Ekranlarda yüzlerini görmekten imtina etmeye başladığımız bu isimlerin başında ise hukukçu Ersan Şen geliyor.

Hukuktaki uzmanlığının yanı sıra alanı olmayan her konuda kanal kanal gezen Şen, yaptığı yorumlarla izleyiciyi ekranlardan soğutuyor.

HALKIN DOĞRU BİLGİYE ERİŞİMİ ENGELLENİYOR

Şen'in, gündemde olan herhangi bir konuyla ilgili bu kadar ekranlarda olması, alanında uzman ve yetkin kişilerin halkı doğru bilgilendirmesini engelliyor.

Üstelik bu durum öyle sonuçlar doğuruyor ki, tartışma programlarının gerginliğini de artırıyor.

KANAL YÖNETİCİLERİNDEN SES ÇIKMIYOR

Programların verimli geçişine engel olan bu durum karşısında ise kanal yöneticilerinden henüz bir hamle gelmiş değil.

Ersan Şen ile Yasin Girgin arasında aşı tartışması

İKİ HUKUKÇUNUN AŞI TARTIŞMASI

Öte yandan dün Habertürk ekranlarında Oylum Talu'nun konukları olan hukukçu Ersan Şen ile meslektaşı Yasin Girgin arasında "Aşı işten çıkarma sebebi olabilir mi?" tartışması yaşandı.

ERSAN HOCA, MESLEKTAŞINA SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Seslerin sık sık yükseldiği programda Ersan Şen, “Siz bu cesareti, bu sıfatı nereden buluyorsunuz? Benim hukukçuluğumu ve söylediklerimin fikir olmadığını söyleyebilme hakkını size kim veriyor? Demokratik bir toplumda sizin öyle bir sıfatınız var mı?" derken, Yasin Girgin ise, “Ersan Bey’in söyledikleri fikir değil. Bunlar zalimce şeyler.” dedi.

"BUNU HERKES BİLSİN Kİ EKRANLARDA KAFANIZI KARIŞTIRMASINLAR"

Tartışma kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, program sonrası Twitter hesabı üzerinden açıklamalar yapan Avukat Yasin Girgin, ”Programda da belirttiğim üzere, 1593 sayılı Kanun 72 maddesine göre sadece hasta olanlara ve hastalığa maruz kalanlara aşı ve serum uygulanabilir. Hasta olmayana aşı uygulanamaz. Bunu herkes bilsin ki ekranlarda kafanızı karıştırmasınlar” dedi.