Taşeron işçiye kadro gelecek mi? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek ve kadro kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro hakkındaki son gelişmeler sözleşmeli işçiler tarafından takip ediliyor. Bakan Vedat Bilgin son olarak 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi çalışması hakkında konuşmuştu.

90 bin taşeron işçinin kadroya ne zaman geçeceği sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son olarak taşerona kadro çalışması hakkında konuşmuştu. Buna göre Bakanlık ile Memur-Sen'in ortaklığıyla çözüme kavuşacak olan 90 bin taşerona kadro çalışmalarına başlandı. Peki taşerona kadro ne zaman gelecek?

90 bin taşeron işçiye kadro gelecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro gelmesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini Kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu. Yapılan açıklamalara göre 90 bin taşeron işçisinin kadroya 2022 Kasım ayında alınması beklenmekte.

Bilgin, ayrıca geçici işçilik sorununu dile getirerek şöyle konuştu: "Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hale geçici işçi… Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı ama orada bir başka sorun daha var, önemli bir sorun da şuydu."

Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim." diyen Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. 90 bin taşeron işçi düzenlemesinin ilerleyen günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanması beklenmekte.