Taşeron işçiler kadroya ne zaman geçecek? 90 bin taşeron işçi kadroyu ne zaman alacak?

Taşeron işçiler kadroya ne zaman geçecek? 90 bin taşeron işçi kadroyu ne zaman alacak?

Binlerce işçinin büyük bir merakla yakından takip ettiği taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Peki taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek?

90 bin işçiye kadro verileceği haberinin açıklanmasının ardından binlerce vatandaş kadroların verileceği tarihi araştırmaya başladı.

İnternette konuyla alakalı aramalar hız kazanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamalar ile heyecan yarattı.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamalar ile 90 bin taşeron işçinin kadro çalışmasının tamamlandığını aktarmıştı.

Peki 90 bin işçi kadroye ne zaman geçecek? İşte ayrıntılar..

90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi hakkında yaptığı açıklamalarında şunları söyledi;

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

Bu açıklamalar doğrultusunda 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişinin Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.