Tasfiye ne demek? Tasfiye edilmek ne anlama gelir? TDK tasfiye anlamı..

Tasfiye ne demek? Tasfiye edilmek ne anlama gelir? TDK tasfiye anlamı..

Anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan "tasfiye" nedir, tasfiye edilmek ne demek soruları araştırılıyor. İşte TDK'ya göre tasfiye kelimesinin anlamı ve kullanımı...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesine karar verdi.

Akabinde vatandaşlar tarafından Tasfiye ne demek? Tasfiye etmek kelime anlamı ne? sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı.

Tasfiye kelimesi genel olarak ‘arıtma, temizleme ya da ayıklama' şeklinde cümle içerisinde kullanılabilir. Peki, Tasfiye nedir, ne demek? TDK’da Tasfiye edilmek ne anlama geliyor? İşte detaylar…

TASFİYE NE DEMEK?

Tasfiye kelimesi genel olarak 'arıtma, temizleme ya da ayıklama' şeklinde cümle içerisinde kullanılabilir. Bununla beraber ayrıca değişik anlamlarda da ve konuya bağlı olarak değerlendirilebiliyor.

Tasfiye kelimesi kullanılacak alana bağlı olarak değişik anlamları üzerinden kullanılabilmektedir.

Arıtma, ayıklama ve temizleme,

Özleştirme, (dilde tasfiye),

Bir ticaret kuruluşunun batması veya kapanması nedeniyle ortada kalan malın hesaplanması ve paylaşılma durumu,

Değişik sebeplerden dolayı bir veya birden fazla kişinin işine son verme,

Bu gibi durumlar eşliğinde farklı anlamlar üzerinden tasfiye kelimesi kullanılabilir

TASFİYE KELİME ANLAMI

Tasfiye kelimesi genel olarak arıtma, batan şirketin mallarının paylaşılması veya bir kişinin işten çıkarılması olarak tanımlanır.