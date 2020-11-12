Tat ve koku kaybı koronavirüs belirtisi mi? Tat ve koku alamama ne zaman geçer?

Tat ve koku kaybı koronavirüs belirtisi mi? Tat ve koku alamama ne zaman geçer?

Koku ve tat alamama doğuştan gelen bir semptom olabileceği gibi, belirli nedenlere bağlık olarak sonradan da gelişebilir. Peki, tat ve koku alamama koronavirüs belirtisi midir, ne zaman geçer..

Koku ve tat alma, dokunmadan sonra gelişen ilk duyudur ve yaşamsal olarak son derece önemlidir.Koku duyusu, burunda bulunan koku alma hücrelerine dayanırken; tat alma duyusu, ağız ve boğazın tat alma tomurcuklarındaki hücrelerde bulunur.

Her iki hücre tipi de 60 yaşından sonra doğal olarak azalmaya başlar, bazen istenmeyen kilo kaybı, yetersiz beslenme ve depresyon gibi nedenlere bağlı olarak da koku ve tat alma kaybı yaşanabilir.

Ancak aylardır tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs vakalarında da, yaş farketmeksizin koku ve tat alamama şikayeti görülmeye başlandı.

TAT VE KOKU ALAMAMA KORONAVİRÜS BELİRTİSİ Mİ?

Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana birçok farklı belirtileri tespit edildi. Yapılan araştırmalar esnasında koronavirüs enfeksiyonu olan birçok kişinin koku ve tat alma duyusunu kaybettiği ortaya çıktı.

Koronavirüsün belirtileri arasında şiddetli koku kaybı veya hiç koku alamama bozukluğu gözlemlenmektedir. Vakaların büyük çoğunluğunda şiddetli koku ve tat alma kaybı da belirtiler arasında eklendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda aniden gelişen koku kaybı (anosmia) ve tat kaybı (agesuia) gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması gerekiyor. Bu belirtiler koronavirüsün diğer belirtilerine eşlik edebileceği gibi tek başına da gözlemlenebiliyor.

TAT ALAMAMA VE KOKU KAYBI NEDEN OLUR?

Koronavirüs hastalarının tat alma duyusundaki kayıp, koku duyusunun devre dışı kalmasından kaynaklanmıyor. Koronavirüs hastaları gerçekten de acı ile tatlı arasındaki farkı algılamalarına engel olan şiddette bir tat kaybı yaşıyor. Bunun nedeni, virüsün koku ve tat duyularında rol oynayan sinir hücrelerini etkilemesi.

Koronavirüsün vücuda girmesi ve enfeksiyona yol açmasında "giriş kapısı" olduğu düşünülen ACE-2 enziminin, burnun koku almakla görevli bölgesinde yüksek miktarda bulunduğu tespit edildi.

KOKU VE TAT KAYBI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kokuyu alamayan, tat duyusunu da kullanamaz. İki duyu birbirine paraleldir. Koku almama teşhisi KBB muayenesi ile tedavi ise nedene yönelik yapılıyor.

Koku alma duyusu bir hastalığa bağlıysa tedaviyle birlikte koku duyusu düzelebiliyor. Ancak yaralanma, hastalık veya ameliyat koku sinirlerine zarar verirse, tekrar koku almak mümkün olmayabiliyor.

Bazen koku duyusu geri dönse bile öncekinden farklı olabiliyor, bazen de koku alma duyusu kendiliğinden geri dönebiliyor.

TAT VE KOKU NE ZAMAN GERİ GELİR?

Koronavirüse bağlı olarak gelişen tat ve koku alamama semptomlarının, 14 günlük izolasyon süreci içinde düzelmesi beklenmektedir. Daha uzun süreli duyu kaybında, doktora başvurulması gerekmektedir.