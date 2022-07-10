Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu: Otellerde boş yer kalmadı

Türkiye'nin güney sahillerinden karadeniz zirvelerine kadar tüm tatil beldelerinde bayram yoğunluğu yaşanırken konaklama tesisleri tam kapasite dolu olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Kurban Bayramı hem yaz sezonunun tam ortasına denk geldi hem de tatil 9 güne uzatıldı.

Hal böyle olunca turizm beldelerinde büyük yoğunluk yaşanıyor.

Bayram yoğunluğu yollarda başladı

Yoğunluk tatil başlamadan yollarda başladı. 9 günü firsat bilenler hem toplu ulaşım araçları ile hem de özel araçlarıyle yollara düştü.

Hava ve kara yolunda ek seferler

Günler öncesiden hem kara yolu hem de hava yolu ulaşımında firmalar biletleri tüketerek ek seferler koymaya başladı.

Otogar ve havaalanındaki insan seli karayollarında da kendini uzun araç kuyrukları ile gösterdi.

Giriç ve çıkış güzergahlarında araç trafiğig

İstanbul ve Ankara'dan çıkış güzergahları ve tatil beldelerinin giriş güzergahlarında trafik adeta kilitlenirken, kiralık araç bulmak imkansız hale gedi.

Tatil seçimini deniz-kum-güneş keyfinden yana kullananlar da doğa ile iç içe bir tatil planı yapanlar da bayramın ilk gününden itibaren yollardaki yoğunluğu gittikleri yere taşıdı.

Otellerde boş oda kalmadı

Türkiye'nin hem güney sagillerindeki plajlar hem Karadeniz zirvelerindeki manzaralı konaklama alanları hemen hemen tatil için hizmet veren tüm tesisler doldu taştı.

Sahiller doldu taştı

Antalya'nın Konyaaltı plajı, Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri, İzmir'in Çeşme'si... tüm sahiller tatilcilerin akınına uğradı.

Tatil beldelerinde sokaklar adeta insandan geçilmez hale geldi.

Karadeniz yaylalarında yoğunluk

Güney sagilleri kadar doğa turizminin gözdesi lokasyonlar da büyük ilgi gördü.

Başta Karadeniz'in en bilindik lokasyonları olan Uzungöl ve Ayder yaylaları yine her sezon olduğu gibi bu sezon da tatilcilerin gözdesi oldu.

Bayramla birlikte yoğunluklar zirveye ulaşırken işletmeciler yeni gelen müşterileri geri çevirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu: Otellerde boş yer kalmadı VİDEO

Doğa ve kültür turizmi merkezleri

Pamukkale Travertenleri, Kapadokya peri bacaları gibi lokasyonlarda da aynı yoğunluk yaşanırken, kültürel ve dini turizmin gözdeleri, Şanlıurfa, Nemrut Dağı, Göbeklitepe gibi yerler de ziyaretçi akınına uğradı.

Ankara ve İstanbul boşaldı

Turizimcinin yüzünü güldüren bu yoğunluk büyük şehirlerde ise yerini tatlı bir burukluğa bıraktı.

İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde kalan vatandaşlar, bir yandan tatile çıkamadıkları için burukluk yaşarken bir yandan da şehrin neredeyse boş kalması ve trafikteki rahatlıkla birlikte derin bir nefes aldı.