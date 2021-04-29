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    Tatil bölgelerinde tam kapanma yoğunluğu

    Tatil bölgelerinde tam kapanma yoğunluğu

    Vaka artışlarını düşürme amacıyla alınan 'tam kapanma' kararının ardından vatandaşlar, Bodrum, Çeşme ve Marmaris gibi tatil bölgelerine akın etti.
    • AA
    • 29.04.2021 - 18:22
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 18:33
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    Koronavirüs salgınına yönelik alınan 'tam kapanma' kararı öncesi, gözde tatil bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor.

    Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı bu bölgelerde geçirmek isteyen vatandaşlar soluğu Bodrum, Marmaris ve Çeşme'de aldı.

    BODRUM, MARMARİS VE ÇEŞME'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Bodrum, Marmaris ve Çeşme'ye girişlerde yaşanan trafik yoğunluğu objektiflere yansırken, yaşanan aksamalara polis ekiplerince müdahale ediliyor.

    Özellikle Bodrum'da nüfusun 500 bini aştığı tahmin edilirken, Çeşme ve Marmaris'in de Bodrum'dan aşağı kalır yanı yok.

    OTOGARLAR DA YOĞUNLUK YAŞANDI

    Yetkililer yoğunlukla mücadele ettiklerini belirtirken, yaşanan bu kapanma telaşının gidilen bölgelerde vaka sayılarını artırmasından korkuluyor.

    Bodrum, Marmaris ve Çeşme'ye şahsi araçlarıyla gidenlerin yanı sıra otobüs terminallerinde de yoğunluk yaşanıyor.

    Tatil bölgelerinde tam kapanma yoğunluğu VİDEO

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    Tatil bölgelerinde tam kapanma yoğunluğu #6

    Tatil bölgelerinde tam kapanma yoğunluğu #7

    Tatil bölgelerinde tam kapanma yoğunluğu #8

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