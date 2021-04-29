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Tatil bölgelerinde tam kapanma yoğunluğu

Tatil bölgelerinde tam kapanma yoğunluğu

Vaka artışlarını düşürme amacıyla alınan 'tam kapanma' kararının ardından vatandaşlar, Bodrum, Çeşme ve Marmaris gibi tatil bölgelerine akın etti.