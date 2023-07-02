Kurban Bayramı tatilini değerlendiren vatandaşlar dönüş yolunda.
9 günlük tatilde şehir dışına akın edenler, dün geceden itibaren şehirlerin çıkışlarında yoğunluk oluşturuyor.
Tatilcilerin dönüşleri ile hem D-100 kara yolu hem de TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşandı.
Emniyet şeridine geçtiler
Araç kuyruğu kilometrelere uzanırken fırsatçı sürücüler ise kural ihlaline başladı.
Bazı araç sürücülerinin yoğunluğa takılmadan hızlı ilerlemek için emniyet şeridi ihlali yapmaları trafik ekiplerini harekete geçirdi.
Drone ile tespit edildiler
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drone ile denetim yaptı.
Sürücülerin emniyet şeridi ihlali yapmaları drone kamerasına yansıdı.
Ceza yağdı
Denetimlerde emniyet şeridini kullanan 89 sürücüye toplamda 361 bin 696 TL cezai işlem uygulandı.