Tatil dönüşü trafiğe takılmamak için emniyet şeridine giren sürücülere 361 bin 696 TL ceza kesildi TEM Otoyolu Düzce geçişinde tatil dönüşü yoğunluğu sebebiyle daha hızlı gitmek için emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler, polis drone'una yansıdı. 89 araç sürücüsüne ceza yağdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kurban Bayramı tatilini değerlendiren vatandaşlar dönüş yolunda. 9 günlük tatilde şehir dışına akın edenler, dün geceden itibaren şehirlerin çıkışlarında yoğunluk oluşturuyor. Tatilcilerin dönüşleri ile hem D-100 kara yolu hem de TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşandı. Emniyet şeridine geçtiler Araç kuyruğu kilometrelere uzanırken fırsatçı sürücüler ise kural ihlaline başladı. Bazı araç sürücülerinin yoğunluğa takılmadan hızlı ilerlemek için emniyet şeridi ihlali yapmaları trafik ekiplerini harekete geçirdi. Drone ile tespit edildiler Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drone ile denetim yaptı. Sürücülerin emniyet şeridi ihlali yapmaları drone kamerasına yansıdı. Ceza yağdı Denetimlerde emniyet şeridini kullanan 89 sürücüye toplamda 361 bin 696 TL cezai işlem uygulandı.