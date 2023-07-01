Tatil sona erdi: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu başladı 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı. Bayram tatillerini memleketlerinde ya da tatil beldelerine geçirenlerin dönüşü sürerken, yoğunluğun yarında devam etmesi bekleniyor.

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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından büyükşehirlerde yaşayanlar, tatil beldelerine ve memleketilerine gitmeye başladı.

Bayramdan önce giden vatandaşlar, tatilin son gününe gelinmesiyle birlikte yeniden dönüş yoluna geçti.

Tatil boyunca dinlenen ve kurbanını kesen vatandaşlar, yeniden işe başlamak üzere yaşadıkları şehirlere dönüyor.

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de ise Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçen vatandaşlar, dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Ekipler görev başında

Trafik yoğunluğunun daha çok Ankara-Samsun D 200 kara yolunda olduğu görüldü. Akıcı şekilde ilerleyen araç trafiği ise drone ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülere uyarılar yapılıyor

Ekipler, yoğunluğun olduğu bölgelerde trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerde ise drone denetimleri yapılıyor. Trafik yoğunluğunun yarında devam etmesi bekleniyor.