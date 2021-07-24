Tatil sonrası dönüş yolculuğuna çıkacakların dikkat etmesi gerekenler

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yolculuğuna çıkacak vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri sizler için derledik.

9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurdun çeşitli bölgelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

Özellikle tatil bölgelerinden evlerine dönecek vatandaşların emniyet ve sağlığı için güvenlik güçleri de teyakkuza geçti.

Dönüş yolculuğu için ekiplerin aldığı önlemlerin yanı sıra, vatandaşların da nelere dikkat edeceği konusu oldukça önem arz ediyor.

YOLA ÇIKMADAN ÖNCE MUTLAKA YAPILMASI GEREKENLER

Uzmanlar da araç sahibi ve sürücüleri yola çıkmadan önce mutlaka yapmaları konusunda uyarıyor.

Uzmanların açıklamalarına göre araçlarla uzun yolda dikkat edilecekler şöyle sıralandı:

Uzun yolda güvenli bir sürüş için yola dinlenerek sabah erken saatte çıkılmalı.

Uzun yolda 2 saatte bir ya da her 150 kilometrede 15 dakika mola verilmeli.

Takip mesafesinin korunmalı.

Hız limitlerine uyulmalı.

Emniyet kemeri takılmalı.

Aracın ilgili bakım ve kontrollerinin yaptırılmalı.

Araçta tüm yağ ve hidrolik bakımların yapılması gerekiyor

Frenlerin eşit tuttuğundan emin olunmalı.

Klimanın sorunsuz çalışması için kontrol edilmeli.

Soğutma sistemi elden geçirilmeli.

Silecek ve aynaların yapılmalı.

Akü kontrolü yapılıp, sağlıklı aydınlatma koşulları sağlanmalı.

Güvenli sürüş ve güvenli trafik için gerekli şartlardan biri de doğru lastik kullanmak.





UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, uzun yola çıkacak vatandaşların tatil öncesi bavul hazırlamadan önce yapacakları ilk işin, lastik kontrolü olduğunun altını çizerek "Seyahate çıkmadan önce mutlaka bir uzmanına başvurun ve araç lastiklerinizin bakım ve kontrollerini yaptırın. Hava basıncı ve balans ayarlarını kontrol ettirin. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, yıpranma varsa önlemini alın. Lastiğiniz araç üreticisinin önerdiği model, tip ve ebatta, mevsimine uygun lastik olmalıdır. " diyor.

LASTİKLERİN BAKIM VE KONTROLÜ İÇİN YAPILACAKLAR LİSTESİ

Lastiğin bakım ve kontrolü için seyahat öncesi yapılacaklar ise şöyle:

"Lastiğini diş derinliğini kontrol ettirilmeli.

Diş derinliğinin yasal sınır olan 1,6 mm'den daha düşük olmamalı.

Doğru jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalı.

Lastiklerin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediği kontrol edilmeli ve lastiğe aracın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basılmalı."