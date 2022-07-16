Tatil sonrası dönüş yoluna çıkan sürücüler için 'kaza kara noktası' uyarısı

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle yola çıkan sürücülerin, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), iyileştirme çalışmaları süren 20 kaza kara noktası konusunda dikkat etmeleri gerekiyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini tatil yörelerinde geçirenlerin geri dönüş yolculuğu sürüyor.

Hafta başında mesaiye başlayacak olan tatilciler, dönüş yolculuğuna hafta sonunda başladı.

KGM, kaza kara noktalarını duyurdu

Yolculuk esnasında yaşanabilecek sorunların önlenmesi adına Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), trafik kazalarının yoğunlaştığı noktaları paylaştı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce duyurulan 20 kaza kara noktası konusunda, sürücülerin dikkatli olunması istendi.

Güvenli yolculuk için atılacak adımlar

Öte yandan, uzun yol seyahati yapacak sürücüler için de dikkat edilmesi gereken kuralların bazıları şu şekilde;

Uzun yolda güvenli bir sürüş için yola dinlenerek sabah erken saatte çıkılmalı.

Uzun yolda 2 saatte bir ya da her 150 kilometrede 15 dakika mola verilmeli.

Takip mesafesinin korunmalı.

Hız limitlerine uyulmalı.

Emniyet kemeri takılmalı.

Aracın ilgili bakım ve kontrollerinin yaptırılmalı.

Araçta tüm yağ ve hidrolik bakımların yapılması gerekiyor

Frenlerin eşit tuttuğundan emin olunmalı.

Klimanın sorunsuz çalışması için kontrol edilmeli.

Soğutma sistemi elden geçirilmeli.

Silecek ve aynaların yapılmalı.

Akü kontrolü yapılıp, sağlıklı aydınlatma koşulları sağlanmalı.

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