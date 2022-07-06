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    Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı.
    • 06.07.2022 - 21:29
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 21:42
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    Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

    Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yollara akın etti.

    43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

    Yoğunluk havadan görüntülendi

    Ankara-Samsun D-200 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi. Kayseri kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti.

    Ekipler teyakkuzda

    İHA'nın aktardığına göre Trafik ve Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

    Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu VİDEO

    Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu #1

    Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu #2

    Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu #3

    Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu #4

    Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu #5

    Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu #6

    Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu #7


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