Tatil yörelerine akın sürüyor: Uzun araç kuyrukları oluştu Her yıl tatilcilerin gözde kenti olan Muğla yerli ve yabancı turist akınına uğrarken, Kurban Bayramı tatili nedeniyle bölgede hareketlilik başladı.

AA

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar tatil beldelerinin yolunu tuttu.

Tatil bölgelerinde ise bayram hareketliliği başladı.

Yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla, tatilciler tatil kentlerine yöneldi.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Özellikle İstanbul'dan bu bölgelere gitmek isteyenler kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu.

Bodrum'a giriş yapmak isteyen tatilciler nedeniyle Torba ve Yokuşbaşı Caddesi ile ilçedeki ara yollarda da uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Ekipler denetimlerini artırdı

Trafik ekipleri, kara yolu ve ilçe girişinde, araçların geçişlerini sağlamak için denetimlerini artırdı.

Menteşe ilçesinde de trafik uygulama noktaları ve ilçe giriş çıkışlarındaki akıllı kavşaklarda yoğunluk yaşandı.

Ekipler, havadan da denetimler yaptı. Uygulama noktalarında ekipler, emniyet kemeri ve cep telefonuyla ilgili uyarılarda bulunup vatandaşlara "hayırlı yolculuklar" diledi.

Marmaris'te de yoğunluk sürüyor

Marmaris'te ise ilçe girişinde görülen trafik yoğunluğu, Datça yolu boyunca sürüyor. Emniyet ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında tatilcilere uyarı broşürleri verdi.

Ula ilçesindeki "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde de trafikte yoğunluk yaşandı.

Plaj girişlerinde araç kuyruğu arttı

Fethiye ilçesinde trafik ışıklarında yoğunluk oluştu. Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Plajı girişinde zaman zaman araç kuyruğu meydana geldi.

Jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için denetimler yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum-Milas, Yatağan-Menteşe, Gökova-Marmaris-Köyceğiz kara yollarını helikopterle denetledi.