Tatilciler akın ediyor ama... Kayak merkezlerinde tatil cep yakıyor Ara tatilin gelmesiyle birlikte vatandaşlar soluğu, kayak merkezlerinde almaya başladı. Yoğunluğun oluştuğu merkezlerde fiyatlar ise duyanları şaşırtıyor.

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DHA

Ara tatil heyecanı başladı, milyonlarca öğrenci karnesini aldı...

Karnesini alan öğrenciler aileleriyle beraber, tatil havasına da girdi.

Ara tatilde kış turizminin gözde yerlerinde oteller ve pistler doldu.

Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de yoğunluk yaşanırken tek çocuklu bir ailenin bir haftalık tatili ise konaklama yerine göre 150 bin lirayı geçiyor.

Uludağ gözde mekanlar arasında yer alıyor

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Uludağ'da oteller ve pistler dolu.

Misafirhanelerdeki tek kişi tam pansiyon fiyatı 1000 ile 1500 lira arasında değişirken, bu rakam otellerde 3 bin liradan başlayıp 45 bin liraya kadar çıkıyor.

Uludağ'da yarıyıl tatilini geçirmek isteyen 4 kişilik ailenin kişi başı 10 bin lira olmak üzere, ortalama 40 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Bu rakama içecekler, kayak kıyafetleri ve kayak pistindeki harcamalar ise dahil değil.

Erciyes ve Palandöken farklı değil

Aynı ailenin Erciyes ve Palandöken'deki tatil maliyetleri de benzer fiyatlara denk geliyor.

Her iki noktada otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı buluyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)