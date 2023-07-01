Tatilciler Antalya'nın gözdesi Olimpos'u çöplüğe çevirdi Kumluca ilçesindeki Olimpos bölgesinde 9 günlük tatil ile nüfus yoğunluğu artınca, çöp sorunu ortaya çıktı. Konteynerlerdeki çöp torbaları birikti.

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DHA

Tatilciler sahil kesimine akın etti.

Kurban Bayramı'nı ve okulların tatil edilmesini fırsat bilenler, yollara düştü.

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler dünyanın en ünlü tatil destinasyonlarından olan Antalya'yı tercih etti.

Kentin hemen hemen her ilçesi her yaz yoğun ilgi görüyor.

Olimpos'a tatilci akını

Bunlardan biri de Kumluca...

Olimpos bölgesine gelen tatilciler, turistik bölgede nüfus yoğunluğuna neden oldu.

Sahile ve konaklama yerlerine araçları ile gitmek isteyen tatilciler, cadde ve sokaklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Çöp dağları oluştu

Nüfus yoğunluğu nedeniyle turizm merkezinde çöp sorunu da yaşandı.

Konteynerler, kısa sürede dolunca çevresinde çöp poşetleri birikti. Bazı tatilcilerin ise orman ve yol kenarlarına çöp bıraktıkları gözlendi.

"Cadde ve sokaklar tıkandı"

Bölgede pansiyon işleten Halil Karataş, şu ifadeleri kullandı:

Bayram tatili dolayısıyla Olimpos'ta turist yoğunluğu yaşanıyor. İki turizm merkezinde nüfusun ve araç sayısının artması nedeniyle cadde ve sokaklar tıkandı. Belediye çöpleri toplamakta zorlandı.

"Günde 6 kamyon çöp topluyoruz"

Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tamer Aksu ise şöyle konuştu: