Tatilciler dikkat! Ramazan Bayramı'nda hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 1 haftalık hava tahminlerine göre yurdun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerinde ise parçalı bulutlu olması bekleniyor

İHA

Yurt genelinde yaz havası yaşanmaya devam ediyor.

Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde güneş erkenden yüzünü gösterdi.

Vatandaşlar ise 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek için yola çıktı.

Kimi bayramı memleketinde geçirmek isterken kimi ise tatil beldelerini tercih ederek yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise hafta boyu hava tahminlerine ilişkin açıklama yaptı.

Hafta boyu hava durumu tahminleri

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, (Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, (Iğdır, Ardahan dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğudan, yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu 11

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)