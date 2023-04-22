Tatilciler dönüş yoluna geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik kilit Bayramın ikinci gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi.

İHA

Ülke genelinde geçtiğimiz hafta cuma günü okulların ara tatile girmesinin ardından memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde dönüş yoluna geçti.

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.

Samsun-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar tampon tampona ilerledi.

Polisler görev başında

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ise bazı kavşaklar, beton bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

Yoğunluk devam edecek

Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.