Tatilciler dönüyor! Yurt genelinde trafik yoğunluğu başladı Bayram tatilinin son günlerinde, tatili şehir dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculukları dün akşamdan itibaren başladı. Bugün ise yurdun birçok noktasında araç trafiği yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona eriyor... Arefe gününden itibaren tatili değerlendirmek adına yollara düşen vatandaşlar, yazlık bölgelere akın etti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaranlar, şimdi de mesaiye başlamadan önce dönüş yoluna geçti. Bayramın ertesinde boş kalan yollar yeniden trafiğe büründü. Yurt genelinde ana yollarda araç trafiğinin yaşandığı görüldü. İstanbullular, dün akşam saatlerinde kente giriş yapmaya başladı. Bugün ise sabah saatlerinde yüzde 8 olan trafik yoğunluğu, öğle saatlerinden itibaren yüzde 20 oranına çıktı. Yollardaki trafik düne göre bugün artmış durumda. Tekirdağ'da 4 kilometrelik araç kuyruğu Tekirdağ'dan Megakent yönüne doğru da trafik oluşmaya başladı. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreyi buldu. Polis ve jandarma tedbir alırken, emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesildi. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde de istanbul yönünde yoğunluk var. Ancak trafik akıcı seyrediyor. Muğla'nın çıkışında trafik başladı Muğla'da da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu. Bayramda yerli turist akınına uğrayan kentte, tatilciler kenti boşaltmaya başladı. Kentin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka'da dönüş trafiği yoğunluğu yaşanıyor. Aydın'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu Aydın'ın turistlik ilçelerini tercih eden yerli turistler, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Dönüş yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken ters istikamette ise araç sayısının azlığı dikkati çekti. Jandarma ve polis, trafiğin aksadığı noktalarda denetimlerini artırdı. Kilit kavşak tıkandı Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk arttı. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor. Trafik yoğunluğunun pazar günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. Bolu'da tatilciler dönüş yolunda Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren sürücülerin dönüşe geçmeye başlamasıyla yer yer akıcı yoğunluk görülüyor. Düzce'de araç kuyruğu uzadı Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca girişinde bayram dönüşünde araç yoğunluğu bugünden başladı. İlçeyi sahil şeridinden Zonguldak ve Sakarya'ya bağlayan kara yolunda araç kuyruğu oluştu. İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik yaşanıyor. Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle Bursa'ya girişteki batı gişeleri, Orhangazi, Gemlik ve Bursa geçişlerinde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.