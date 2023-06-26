İstanbullular pazartesi gününe trafiksiz başladı Bayrama iki gün kala tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla yollar boş kaldı. İBB trafik yoğunluk haritasında trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü.

DHA

Kurban Bayramı'na saatler kaldı...

9 günlük tatil için vatandaşlar hafta sonu yollara düştü.

İstanbullular da kentin Ankara istikameti çıkışında büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Rekor kırılıyor

Öyle ki köprü ve otoyollardaki araç geçişlerinde rekor üstüne rekor kırılmaya başlandı.

Geriye ise Megakent'te alışılmadık manzaralar ortaya çıktı. Hafta içi her gün trafiğin yüzde 70'lerin üzerinde seyrettiği kentte, yağmurlu havada ise trafik adeta kilitleniyor.

İstanbul boşaldı

Tatilcilerin şehri terk etmesiyle yollar adeta bomboş kaldı.

Haftanın ilk gününden sabah saatlerinde İBB trafik yoğunluk haritasında trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü.

Araçlar rahatlıkla ilerledi

D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi.

Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.