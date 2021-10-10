Doğu Akdeniz'in gözde turizm merkezlerinden olan Kızkalesi sahilleri, hava sıcaklığının 33 dereceye yükselmesiyle dolup taştı.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahiller, ekim ayı olmasına rağmen yaz günlerini aratmadı.

Uygun hava şartlarının tarihi turistik Kızkalesi'ne ilgiyi artırdığını ifade eden turizmciler, sezonun uzamasından da memnun.

HAVA SICAKLIĞI 33 DERECE

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, turizm sezonunun bu yıl turizmcisinden esnafına herkes için olağanüstü güzel geçtiğini, bölgede bu sezon 4-5 bin yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini söyledi.

Çalışkan, "Burada turizm kasım ayının sonuna kadar devam eder. Top oynayanlar var, denize girenler var, sahilde yürüyüş yapanlar var. Sahil dolu, mükemmel bir güneş var. Şu an 33 derece sıcaklık var. Daha ne istiyoruz, deniz sıcaklığı 26-27 derece. Sezonum da güzel geçti, suyumuz da, havamız da güzel. Biz çevre illerdeki dostları, arkadaşları, seyahat etmek isteyen, denize girmek isteyen bütün insanları Kızkalesi'ne davet ediyoruz." dedi.

Tatilciler Mersin Kızkalesi'ne akın etti ViDEO

"AMERİKALISINDAN, ÇİNLİSİNE KADAR HERKES GELİYOR"

Eylül, ekim ve kasım aylarında bölgede yabancı turistin daha çok görüldüğünü belirten Çalışkan, "Rusya'nın yaptığı nükleer santralden dolayı buraya gelen arkadaşlar var. Artık onların akrabaları Antalya'ya, Alanya'ya gitmiyor, Mersin'de güzel tatilimizi burada geçirelim diyorlar. Şu an çalışanların akrabaları burada tatil yapıyor. Gelen Amerikalılar var, Almanlar var, İsviçreliler var, Hollandalılar var. Şu an burada da Avrupa ülkelerinden tut Rusya'ya kadar, inanın Çinli bile var. Gaziantep'te fabrika kuran Çinliler de burada tatil yapıyor." diye konuştu.

"ESNAFLAR, İŞLETMECİLER MEMNUN"

Kızkalesi Muhtarı Murat Kale de "Oteller yüzde yüz kapasite ile çalıştı. Bunun sebebi de geçen yıl yurt dışında olup da buraya gelemeyen misafirlerimiz vardı. Onlar çok yoğun ilgi gösterdi bu bölgeye. Dolayısıyla bu bölgede gerçekten turizm sezonu çok iyi geçti, sezonu kazasız belasız atlattık. Hala da sezonumuz devam ediyor. Görüyorsunuz sahilimiz dolu, havalar da çok güzel gidiyor. Esnaflarımız, işletmecilerimiz hepsi memnun. İnşallah bu sezon örnek olur, önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde devam ederiz diye düşünüyorum." dedi.

Tatil için gelen Seda Halavut ise "25 yıldır Kızkalesi'nde tatil yapıyorum. Denizin ve havanın ağustos ayını aratmadığını hep birlikte görüyoruz. Çok güzel bir enerji var havada. Çok sağlıklı dönemler geçiriyoruz. İnşallah pandemiyi atlatır, eski günlerimize çok daha enerjik bir şekilde döneriz" ifadelerini kullandı.