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Tatilciler yola çıktı, trafik sıkışmaya başladı
Kurban Bayramı tatili öncesinde İstanbul'un çıkış noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor.
- Haber Merkezi
- 29.07.2020 - 15:33
- Güncelleme : 29.07.2020 - 15:33
Kurban Bayramı geldi çattı. Tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler erkenden yola çıkmaya başladı.
Araçlarıyla yola çıkanlar, İstanbul'un çıkış noktalarında yoğun trafikler oluşturdu.
DAHA DA ARTACAK
İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerinde seyrederken en fazla yoğunluğun İstanbul çıkışında olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Akşam saatlerine doğru trafiğin daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.