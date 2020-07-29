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    Tatilciler yola çıktı, trafik sıkışmaya başladı

    Tatilciler yola çıktı, trafik sıkışmaya başladı

    Kurban Bayramı tatili öncesinde İstanbul'un çıkış noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 15:33
    • Güncelleme : 29.07.2020 - 15:33
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    Tatilciler yola çıktı, trafik sıkışmaya başladı

    Kurban Bayramı geldi çattı. Tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler erkenden yola çıkmaya başladı.

    Araçlarıyla yola çıkanlar, İstanbul'un çıkış noktalarında yoğun trafikler oluşturdu.

    DAHA DA ARTACAK

    İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerinde seyrederken en fazla yoğunluğun İstanbul çıkışında olduğu dikkatlerden kaçmadı.

    Akşam saatlerine doğru trafiğin daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Tatilciler yola çıktı, trafik sıkışmaya başladı #1

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