Tatilciler yollara düştü, İstanbullular sahil ve parklara akın etti Tatil planları için İstanbulluların büyük bir çoğunluğu şehri terk ederken, kentte kalanlar ise güzel havayı ve sakinliği fırsat bilerek günü sahillerde geçirdi.

AA

Yurt genelinde tatil heyecanı yaşanıyor.

Binlerce vatandaş, dün başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için yollara düştü.

Öyle ki yurdun birçok noktasında trafik de kaçınılmaz oldu.

İstanbul'da da Ankara yönüne doğru şehirden çıkışlar dünden bu yana yoğun şekilde sürüyor.

Böylelikle kentte trafikte azalma olmaya başladı.

Kalanlar parklara akın etti

Öte yandan tatili evde geçirecek olanlar ilse Megakent'i terk etmedi.

Bugün trafiğin yüzde 18'lerde seyretmesini fırsat bilenler millet bahçeleri, sahil ve parklara akın etti.

20 dakikadan Gaziosmanpaşa'dan Üsküdar'a geldi

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi de kent sakinlerinin uğrak yerlerinden oldu.

İstanbul'da 30 yıldır yaşayan ve arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ilk kez Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldiğini söyleyen Mustafa Ergin, kurban ibadetini gerçekleştirdikten sonra bayramın ikinci günü şehir dışına çıkacağını söyledi.

Kurban Bayramı tatilinden dolayı kent trafiğinin rahatladığını dile getiren Ergin, Gaziosmanpaşa'dan yaklaşık 20 dakikada millet bahçesine geldiğini anlattı.

Güzel havayı değerlendirdiler

İki yıldır evli olduğunu ve eşinin tayini nedeniyle Kahramanmaraş'tan İstanbul'a yeni geldiklerini söyleyen Esra Erol da tatili kentte geçireceklerini kaydetti. Erol, havanın güzel olmasını değerlendirdiklerini ve Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni çok beğendiklerini ifade etti.

Yaklaşık 16 senedir Üsküdar'da ikamet ettiğini belirten Ali Balta da Adıyamanlı olduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı bu bayramda memleketine gidemediğini dile getirdi.

Balta, çocuklarıyla gezmek için geldikleri millet bahçesini beğendiklerini belirterek, yakındaki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret ettiklerini söyledi.

Sahillerde yoğunluk oluştu

Kentte bazı vatandaşlar da sahil kesimlerinde vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken birçok kişi de denizde yüzdü. Oltalarıyla sahile gelen vatandaşlar da balık tuttu.