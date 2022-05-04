Tatilcilerin bayram dönüşü Çanakkale feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu

Bayramın son gününde tatilciler evlerinin yolunu tutarken, geçiş güzergahı olan Çanakkale feribot iskelesinde yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan bayramının son gününde, vatandaşlar evlerine dönüşe geçerken, yollarda yoğunluk oluşmaya başladı.

İstanbul başta olmak üzere Trakya'daki çeşitli kentlerde yaşayan vatandaşların geçiş güzergahı olan Çanakkale'de, bu bayram 1915 Çanakkale Köprüsü ilk kez kullanıldı.

Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen tatilcilerin bir bölümü 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, bir bölümü ise feribotları tercih etti.

Feribotta yoğunluk oluştu

Deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarında saatsiz olarak sefer yaptı.

Buna rağmen Avrupa yakasına geçmek isteyen tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu.





































