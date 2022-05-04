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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren sürücülerin dönüş için yola çıkmasıyla, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.
- Haber Merkezi
- 04.05.2022 - 17:02
- Güncelleme : 04.05.2022 - 17:07
Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.
Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminin İstanbul yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Ekipler teyakkuzda
Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
Bölgede D-100 kara yolunda da zaman zaman akıcı yoğunluk gözlemleniyor.
Öte yandan D-100 Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerlerken, TEM Otoyolunda, trafiğin iki şeride düştüğü kısımlarda kuyruklar oluşuyor.
Kuzey Marmara'da trafik akıcı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Tedbir alan polis, jandarma ve karayolları ekipleri de önemli noktalarda hazır şekilde bekliyor.