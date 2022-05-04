Petrol
108.67
3.52%
Euro
15.59
0.02%
Dolar
14.80
0.04%
Altın
886.85
-0.35%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
582.544
0.67%
BTXN Coin
16.26
1.37%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

    Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren sürücülerin dönüş için yola çıkmasıyla, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 17:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

    Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

    Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminin İstanbul yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

    Ekipler teyakkuzda

    Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

    Bölgede D-100 kara yolunda da zaman zaman akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

    Öte yandan D-100 Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerlerken, TEM Otoyolunda, trafiğin iki şeride düştüğü kısımlarda kuyruklar oluşuyor.

    Kuzey Marmara'da trafik akıcı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise trafik akıcı şekilde ilerliyor.

    Tedbir alan polis, jandarma ve karayolları ekipleri de önemli noktalarda hazır şekilde bekliyor.

    Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı #1

    Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı #2

    Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı #3

    Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı #4

    Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı #5


    İlginizi Çekebilir

    Edirne'de kanola ekim alanı 9 kat arttı
    Ekonomi

    Edirne'de kanola ekim alanı 9 kat arttı

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Mersin'de Mut kayısısının hasadı başladı
    Ekonomi

    Mersin'de Mut kayısısının hasadı başladı

    Görüş Bildir