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    Tatilcilerin İstanbul'dan kaçışı başladı

    Tatilcilerin İstanbul'dan kaçışı başladı

    Kurban Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler yola çıktı, otobanda trafik yoğunluğu başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.07.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 16:59
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    Koronavirüs nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayanlar, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için uzun zamandır plan yapıyordu.

    TATİLCİ TRAFİĞİ

    Hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

    Özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluk oluşturdu.

    İSTANBUL'A GELEN YOK

    İstanbul'dan çıkışta trafik adeta kilitlenirken; İstanbul'a gelen kimsenin olmadığı an, objektife böyle yansıdı.

    Tatilcilerin İstanbul'dan kaçışı başladı VİDEO

    Tatilcilerin İstanbul dan kaçışı başladı #1

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