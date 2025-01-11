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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı..

Burada yaptığı konuşmasında kardeşlik ve terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, daha sonra ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı İbrahim Tatlıses'e eşlik etti.

İkili arasında yaşanan bir diyalog ise dikkat çekti..

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM CUMHURBAŞKANLIĞINA VAR MISINIZ"

Hemşehrilerine seslenen İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'yı yeniden AK Parti'nin kazanması gerektiğini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir söz aldı..

Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şimdi önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız yok musunuz? Bu sözü alalım.." diye sordu..

"SEN VARSAN VARIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Sen varsın varım." dedi.

Bunun üzerine Tatlıses, "Ölümüne varım, ölümüne... Sözü aldık, Cumhurbaşkanımızın yanında mıyız?!.." diyerek türkü söyledi.

TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Tatlıses'in söylediği "Urfalıyam Ezelden" türküsüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.