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    Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nda test sürüşü yapıldı

    Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda test sürüşü gerçekleştirildi. Hattın ekim ayı içerisinde kullanıma açılacağı belirtildi.
    • 12.09.2022 - 18:23
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    Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nda test sürüşü yapıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ulaşımı sağlayacak olan metronun makinist koltuğuna oturarak test sürüşü yapıp, ardından incelemelerde bulundu.

    Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın ekim ayı içerisinde kullanıma açılacağı belirtildi.

    4 istasyon bulunuyor

    Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu’nun Pendik Tavşantepe istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hat, 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunuyor.

    İstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı’nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

    Yolculuk süreleri düşecek

    Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.

    Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nda test sürüşü yapıldı #1

    Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nda test sürüşü yapıldı #2

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    Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nda test sürüşü yapıldı #4

    Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nda test sürüşü yapıldı #5


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