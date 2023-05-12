TAYFUN Balistik Füzesi'nin atış görüntüleri Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olma özelliğini taşıyan TAYFUN'un atış görüntüleri paylaşıldı.

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Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik adımlarıyla yola çıkan Türkiye, bu alanda yaptıklarıyla kendisini en üst lige çıkardı.

İHA'lar ve SİHA'lardan KIZILELMA'ya ve Akıncı'ya kadar yapılanlarla göklerde egemen güç haline gelen Türkiye, karada ve denizde de etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.

561 kilometre uzaktaki hedefi vurmuştu: İlk kez paylaşıldı

Son olarak Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN Kısa Menzilli Balistik Füzesi’nin (SRBM)atış görüntüleri ilk kez paylaşıldı.

500+ kilometre menzilli TAYFUN Füzesi‘nin ilk atışı, 18 Ekim 2022 tarihinde Rize’den gerçekleştirilmişti.

Füze, 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurmuştu.

İlk kısa menzilli balistik füze

Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olma özelliğini de elinde bulunduran TAYFUN'un, kısa süre içerisinde envantere girmesi bekleniyor.

TAYFUN'un envantere girmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşmış olacak.

Böylelikle TAYFUN, "kısa menzilli balistik füze" olarak ülkenin güvenliğine katkı sağlayacak.

Balistik füzelerin önemi nedir?

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor.

Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.