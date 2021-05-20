Tayin yerleri belli oldu mu? TSK, EGM, Jandarma tayinleri 2021 açıklandı mı?

Tayin yerleri belli oldu mu? TSK, EGM, Jandarma tayinleri 2021 açıklandı mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yer alan binlerce personel, tayinler için beklentilerine devam ediyor. Peki tayinler açıklandı mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan personeller, tayinler ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.

Binlerce personel, kurumların resmi internet adresi üzerinden tayinlere ilişkin yapılacak olan açıklamaları bekliyor.

Peki, TSK tayinleri ne zaman belli olacak? EGM tayinleri ne zaman açıklanır? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte son ayrıntılar..

TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirleniyor. Haziran ayında da açıklanmış oluyor. Ancak 2021 yılı için henüz takvim açıklaması gelmedi.

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN?

İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı. Diğer yandan, doğu illerinde uzun zamandır sürelerin düşürülmesi konusunda beklentisi bulunan polis memurlarının da beklentileri boşa çıktı.

Her sene Mayıs ve Haziran aylarında genel atama dönemi olan Polislerin mazeret atama dönemleri ise genel atama dönemi haricindeki Şubat ve Eylül aylarında gerçekleştiriliyor.

Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.

JANDARMA TAYİNLERİ NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı’nın yapacağı ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasından sonra genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih gerçekleştirilmektedir.

Personel tercihleri ve atamaları en geç Haziran ayının 25’i gibi sistem üzerinden sonuçlanması öngörülüyor. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülüyor. Jandarma atamalarının ise Mayıs ayının 15’inden sonra açıklanması bekleniyor.