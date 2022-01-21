HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Millet İttifakı'nın adayının kriterlerine ve ilkelerine uygun bir isim olması durumunda aday çıkarmayacaklarını söyledi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nin konuğu oldu.

Temel son dönemde sol tandanslı muhalefet partileriyle yaptıkları ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunurken, Millet İttifakı'nın adayını destekleme ihtimalllerini de değerlendirdi.

"MİLLET İTTİFAKI İLE ANLAŞIRSAK ADAY ÇIKARMAYIZ"

HDP'li Temel, kriter ve ilkelerde buluşulması halinde ortak bir isme destek vereceklerini söyledi.

Temel, "Biz mevcut tartışmalarımızda hiçbir şekilde isim düzeyinde bir aşamada değiliz. Tutum belgemizde belirttiğimiz ilkelere sadık ve bağlıyız.

O da şu: Muhalefetin tümü buna Millet İttifakı dahil tabii ki ilkeler doğrultusunda, kriterler doğrultusunda bir isimde buluşursa, bu konuda ısrarla kendi adayımızı çıkarma gibi bir inatlaşma veısrarcı bir tutumumuz yok.

Tayip Temel: Ortak aday çıkarsa kendi adayımızda ısrar etmeyiz VİDEO

"GÖSTERİLECEK ADAY ERDOĞAN'IN YETKİLERİNİ KULLANMAMALI"

Tek ölçümüz şu; mevcut sistemin Erdoğan'a tanıdığı bütün yetkilerinden feragat edecek, toplumdan yana tavır koyacak ve bu konuda bu güveni hem bugüne kadarki yaşam öyüsünde vermiş ve bunu otaya koyacağı mutabakatla bütün muhalefete ve toplumsal kimliklere vadedecek bir aday etrefında elbette buluşalabiliriz.

"İNATLAŞMA OLURSA KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIRIZ"

Burada kriter ve ilkelerden bahsediyoruz. Bu konuda peki bizim oluşturduğumuz seçeneği görmezden gelen bir dayatma içinde olunursa tabii ki kendi adayımızı da çıkarırız." diye onuştu.