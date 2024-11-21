Tayland'da 14 arkadaşını zehirleyerek öldürdü: Mahkeme cezasını açıkladı

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Geçtiğimiz yıl Tayland'da yaşanan bir olay, dünya kamuoyunda ses getirmişti.

Başkent Bangkok'ta yaşayan Sararat Rangsiwuthaporn, aralarında eski sevgilisinin de olduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürdü.

Rangsiwuthaporn daha sonra 13 kişiyi öldürme suçundan tutuklanmıştı.

Vahşi olayın ardından Sararat Rangsiwuthaporn, hakim karşısına çıktı.

14 KİŞİYİ SİYANÜRLE ZEHİRLEYİP ÖLDÜRDÜ

Sararat, mahkemede Siriporn Khanwong adlı arkadaşını 2023 yılında tatilde siyanürle öldürmekten suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı.

The Guardian'ın aktardığına göre mahkeme ayrıca, Sararat'ın Siriporn’un ailesine iki milyon baht (yaklaşık 56 bin dolar) tazminat ödemesine de karar verdi.

Polis, cinayetlerin finansal sıkıntılar nedeniyle işlendiğini, Sararat'ın kumar borçlarını kapatmak için arkadaşlarından para alıp, geri ödeme talepleri geldiğinde öldürmeye başvurduğunu açıkladı.

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

Öte yandan Rangsiwuthaporn'un arkadaşlarının art arda hayatını kaybetmesinin ardından polis, cinayet soruşturmalarına hız vermişti.

Cinayetlerin 2020 yılında başladığını ve tüm kurbanların benzer şekilde hayatını kaybettiğini ifade eden polis, bazı cesetlerin ise yakıldığını söylemişti.

Hayatını kaybedenler arasında 2 polis de bulunuyordu.