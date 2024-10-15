Tayvan bildirdi: Çin'e ait 153 askeri uçak ve 36 gemi görüldü

DHA

Çin'in Tayvan Adası'na yönelik tatbikatı dikkat çekti...

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dünden bugün saat 06.00'ya kadar 153 askeri hava aracının ada çevresinde uçtuğu duyuruldu.

'ORTA ÇİZGİ'NİN ÖTESİNE GEÇİLDİ

Açıklamada, bunlardan 111'inin Tayvan Boğazı'nda, tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ada çevresinde Çin donanmasına ait 14, sahil güvenliğine ait 12 geminin de tespit edildiği belirtildi.

ADA ADETA ABLUKAYA ALINDI

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in dün ada çevresinde yürüttüğü askeri tatbikat kapsamında gerçekleştirildi.

Çin ordusu, dün ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Kılıç-2024B" adı verilen tatbikata kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı açıklanmıştı.

Tayvan'ı kuzey, güney ve doğudan çevreleyip kritik limanları bloke ederek adayı adeta ablukaya alan tatbikatın, dün akşam saat 18.00'de sonlandırıldığı bildirilmişti.

UÇUŞ SAYISI EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, tatbikat süresince Çin ordusuna ait 125 savaş uçağı, 17 savaş gemisi ile 17 sahil güvenlik gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirmiş ve bir günde kaydedilen uçuş sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı duyurulmuştu.

TATBİKATIN, TAYVAN'IN YENİ LİDERİ LAİ'NİN "ULUSAL GÜN" KONUŞMASININ ARDINDAN GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Tayvan'ın çevresinde abluka oluşturan tatbikat, Ada'daki hükümetin lideri Lai Ching-te'nin ilk "Ulusal Gün" konuşmasının ardından geldi.

Lai, 1912'de Çin Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden süreci başlatan 1911 Devrimi'nin başlangıç yıl dönümü olan ve Ada'da "Ulusal Gün" olarak kutlanan 10 Ekim'de yaptığı konuşmada, Pekin yönetiminin Tayvan'ı temsil etmeye hakkı olmadığını öne sürmüştü.

Tayvan'da hükümetin devamı olduğunu iddia ettiği Çin Cumhuriyeti ile Çin ana karasında hakim Çin Halk Cumhuriyeti'nin "birbirinin boyunduruğunda bulunmadığını", bu yüzden Çin'in Tayvan'ı temsil hakkı olmadığını dile getiren Lai, "ilhaka ve egemenlik gasbına karşı direnecekleri" mesajını vermişti.

PEKİN YÖNETİMİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Pekin yönetimi Lai'nin sözlerine tepki göstermiş, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Tayvan'ın egemenliğe sahip olduğu", "Çin ile Tayvan'ın birbirinin boyunduruğunda bulunmadığı" gibi yorumların aynı bağımsızlık anlatısının farklı versiyonları olduğunu, Lai'nin bu sözleriyle bir kez daha Tayvan'ın bağımsızlığı konusundaki inatçılığını ve kendi siyasi çıkarı uğruna Tayvan Boğazı'nda gerilimi yükseltme niyetini ortaya koyduğunu bildirmişti.

PEKİN YÖNETİMİ ASKERİ BASKIYI ARTIRIYOR

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı devam ediyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, adanın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağının altını çiziyor.