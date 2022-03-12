Tayvan hükümetinden Ukraynalılara özel vize

Tayvan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş üzerine Tayvan’da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlattı.

Rusya-Ukrayna savaşının 17'nci gününde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Tayvan hükümetinden Ukraynalılara destek veren karar geldi.

UKRAYNALILARA ÖZEL VİZE

Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlatıldığı ve uygulamaya kapsamında, Tayvan'da vatandaşlığı bulunan veya oturma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalıların, şu anda uygulanan sınır kısıtlamalarından etkilenmeden Tayvan’a giriş yapabilecekleri ifade edildi.

Açıklanan yeni vize uygulamasındaki gerekçelere vurgu yapan Bakanlık, Tayvan’a gelmek isteyen Ukraynalıların Ukrayna pasaportuna sahip olmaları gerektiğine ve aynı zamanda istenen tüm belgelerin eksiksiz hazırlamasının önemine dikkat çekti.

10 GÜN KARANTİNA ŞARTI

Vize başvurularının Tayvan temsilcilikleri, elçilikler ve konsolosluk işlerinin internet sayfası aracılığı ile yapılabileceğini belirten Bakanlık, Tayvan’a gelecek olan Ukraynalıların 10 gün karantinada kalmaları gerektiğini kaydetti.

2,5 MİLYON UKRAYNALI ÜLKESİNDEN AYRILDI

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir raporda, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat gününden bu yana 2,5 milyon Ukraynalının ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.