Taziye evinde provokatörlük yapmak isteyen HDP'lilere polis izin vermedi

HDP'li milletvekilinin polise parmak sallayarak "Katilsiniz" demesi üzerine polis, haklı olarak tepkisini gösterdi.

Servet Turgut'un taziyesine katılan HDP'li vekiller, PKK propagandası yapmak isterken polis engeline takıldı.

Taziyede HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın, hem PKK lehine hem de devlet aleyhinde propaganda yapacağı sırada araya giren polis, müdahalede bulundu.

Polis, taziyede konuşma yapılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, ziyareti sonlandırmak istedi.

POLİSE SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Polisin müdahalesi üzerine HDP'li vekiller polisin üsütüne yürümeye başladı. O esnada bir HDP'li vekil "Katilsiniz" diyerek polise parmak salladı. Polis memuru ise "Senin o parmağını" diyerek tepki gösterdi.

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