Tazminat müjdesi: Kimler istifa edip tazminat alabilir? Yeni işe giren, eski işverenden tazminat alabilir mi?

Yargıtay, kıdem tazminatlarını almayı düşünen milyonlarca çalışanı sevindirecek bir karara imza attı. Peki, Kimler istifa edip tazminat alabilir? Yeni işe giren, eski işverenden tazminat alabilir mi?

Yargıtay, 15 yıl 3600 prim gününü tamamlayarak yaş haricinde emeklilik koşullarını yerine getiren çalışanların kıdem tazminatı alması konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı.

İşçinin başka işte çalışmaya başlamasının kanuna karşı hile olarak nitelendirilemeyeceğinin altını çizen Yargıtay, iş mahkemesinin kararını bozarak tazminatın ödenmesine hükmetti.

Peki, kimler istifa edip tazminat alabilir, kimler daha sonra çalışabilir? Yeni işe giren, eski işverenden tazminat alabilir mi? İşte detaylar..

YARGITAY NE KAARAR VERDİ?

Yargıtay, yasaya göre sigortalılık süresi ve primi tamamlanmış olup yaş koşulu nedeniyle emeklilik hakkını kazanmamış olan işçilerin işyerinden ayrılabileceğini ve tazminata hak kazanacağını vurguladı.

Ayrıldığı işyerinin çalışana tazminat ödemesi gerektiğine hükmeden Yargıtay, çalışanın işten ayrılmadan başka işyerleri ile görüşme yapmasının ve ayrıldıktan sonra başka bir yerde çalışmaya başlamasının hile olarak nitelendirilemeyeceğinin altını çizdi.

KİMLER İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALABİLİR?

Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar

Emeklilik için ayrılanlar

Askerlik için ayrılanlar

Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar

Haklı fesih ile istifa edenler

KİMLER DAHA SONRA ÇALIŞABİLİR?