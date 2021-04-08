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- Tazminat müjdesi: Kimler istifa edip tazminat alabilir? Yeni işe giren, eski işverenden tazminat alabilir mi?
Tazminat müjdesi: Kimler istifa edip tazminat alabilir? Yeni işe giren, eski işverenden tazminat alabilir mi?
- Haber Merkezi
- 08.04.2021 - 12:07
Yargıtay, 15 yıl 3600 prim gününü tamamlayarak yaş haricinde emeklilik koşullarını yerine getiren çalışanların kıdem tazminatı alması konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı.
İşçinin başka işte çalışmaya başlamasının kanuna karşı hile olarak nitelendirilemeyeceğinin altını çizen Yargıtay, iş mahkemesinin kararını bozarak tazminatın ödenmesine hükmetti.
Peki, kimler istifa edip tazminat alabilir, kimler daha sonra çalışabilir? Yeni işe giren, eski işverenden tazminat alabilir mi? İşte detaylar..
YARGITAY NE KAARAR VERDİ?
Yargıtay, yasaya göre sigortalılık süresi ve primi tamamlanmış olup yaş koşulu nedeniyle emeklilik hakkını kazanmamış olan işçilerin işyerinden ayrılabileceğini ve tazminata hak kazanacağını vurguladı.
Ayrıldığı işyerinin çalışana tazminat ödemesi gerektiğine hükmeden Yargıtay, çalışanın işten ayrılmadan başka işyerleri ile görüşme yapmasının ve ayrıldıktan sonra başka bir yerde çalışmaya başlamasının hile olarak nitelendirilemeyeceğinin altını çizdi.
KİMLER İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALABİLİR?
- Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar
- Emeklilik için ayrılanlar
- Askerlik için ayrılanlar
- Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar
- Haklı fesih ile istifa edenler
KİMLER DAHA SONRA ÇALIŞABİLİR?
- Emeklilik için yaşı bekleyenler
- Emekli olanlar
- Evlilik için ayrılanlar
- Haklı fesih ile ayrılanlar