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- TBBM Başkanı Mustafa Şentop: "PKK’ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet."
TBBM Başkanı Mustafa Şentop: "PKK’ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet."
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "PKK’ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet." paylaşımında bulundu.
- AA
- 15.02.2021 - 03:38
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK’ya yönelik bir paylaşım yaptı.
'BİNLERCE KEZ LANET...'
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Mel'un terör örgütü = PKK. terör örgütü = PKK. Adını değil zamirini telaffuz etmiştik. Adını telaffuzda bir sorun gördüğümüzden veya çekindiğimizden değil. PKK'ya ve bütün işbirlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet... Buyrun..."