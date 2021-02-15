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    TBBM Başkanı Mustafa Şentop: "PKK’ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet."

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "PKK’ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet." paylaşımında bulundu.
    • AA
    • 15.02.2021 - 03:38
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    TBBM Başkanı Mustafa Şentop: 'PKK’ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet.'

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK’ya yönelik bir paylaşım yaptı.

    'BİNLERCE KEZ LANET...'

    Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Mel'un terör örgütü = PKK. terör örgütü = PKK. Adını değil zamirini telaffuz etmiştik. Adını telaffuzda bir sorun gördüğümüzden veya çekindiğimizden değil. PKK'ya ve bütün işbirlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet... Buyrun..."

    TBBM Başkanı Mustafa Şentop: 'PKK’ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet.' #1

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