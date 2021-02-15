TBBM Başkanı Mustafa Şentop: "PKK’ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet."

TBBM Başkanı Mustafa Şentop: "PKK’ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "PKK’ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet." paylaşımında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK’ya yönelik bir paylaşım yaptı.

'BİNLERCE KEZ LANET...'

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mel'un terör örgütü = PKK. terör örgütü = PKK. Adını değil zamirini telaffuz etmiştik. Adını telaffuzda bir sorun gördüğümüzden veya çekindiğimizden değil. PKK'ya ve bütün işbirlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet... Buyrun..."