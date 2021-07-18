TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Dün saat 14'te başlayarak gündemdeki kanun tekliflerinin yasalaşmasına yönelik aralıksız 24 saatlik mesai yapan TBMM Genel Kurulu'nun çalışmaları sona erdi. Meclis, 1 Ekim'e kadar kapatıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun, gündemindeki kanun tekliflerini yasalaştırmaya yönelik son çalışması da tamamlandı.

Dün saat 14.00'te mesaiye başlayan Genel Kurul, aralıksız 24 saat görüşmelerini sürdürdü.

TURİZM VE KHK'LARA YÖNELİK DÜZENLEMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Meclis, çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara vermeden önce ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kanunlaştırmak için yoğun mesai yaptı.

24 SAATİ AŞTI

Haftalık çalışma günleri dışında cuma, cumartesi ve bugün de çalışmalarına devam eden Genel Kurul'un, dün saat 14.00'te başladığı son gün mesaisi ise aralıksız 24 saati aştı.

MECLİS, 1 EKİM'E KADAR KAPATILDI

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

VEKİLLER TATİLE AYRILDI

Son olarak turizme yönelik değişiklikler yapılırken, Milletvekilleri de Ekim'e kadar tatile ayrıldı.

TURİZM HİZMETLERİ YÖNERİM BİRLİKLERİ KURULACAK

Turizme yönelik yeni düzenlenen kanuna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla "turizm hizmetleri yönetim birlikleri" kurulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI YETKİSİ

"Turizm merkezleri", kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dahil, Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve sınırları, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alanları tanımlayacak.

TURİZM POTANSİYELLERİ DİKKATE ALINACAK

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler getirilecek. Buna göre ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm değerleri ile turizm potansiyeli dikkate alınacak

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri, turizm merkezleri hakkında da uygulanacak.